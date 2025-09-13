Garlasco, la famiglia Sempio rompe il silenzio: «Siamo visti come assassini, ma nostro figlio è innocente»

Per la prima volta in uno studio televisivo, a Quarto Grado, i genitori di Andrea Sempio – indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi – hanno raccontato il loro dramma. Daniela Ferrari e Giuseppe Sempio denunciano accuse infondate, bufale, e minacce anonime che pesano sulla loro famiglia. Daniela smentisce le voci su malori e incontri sospetti quella mattina e ribadisce con forza: «Andrea non ha mai commesso questo delitto. Se qualcuno afferma di averlo visto con Chiara, porti le prove».