Donna uccisa a Lonato del Garda: fermati madre e figlio 16enne, le immagini della sparatoria

Redazione Panorama
Scene drammatiche a Lonato del Garda, nel Bresciano: una sparatoria nel campo nomadi è costata la vita a Dolores Dori, 44 anni. La donna è stata ferita a morte da tre colpi di pistola e abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano, dove è deceduta poco dopo. I carabinieri hanno fermato la madre, 59 anni, e il figlio 16enne, che avrebbe ripreso la scena con lo smartphone. Nel video, ora al vaglio degli inquirenti, si vedono i momenti concitati dello scontro a fuoco che ha coinvolto la vittima e un uomo che ha risposto agli spari.

