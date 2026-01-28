mercoledì 28 gennaio 2026

Crans-Montana, un minuto di silenzio con Sofia Goggia e la Nazionale azzurra

Redazione
A Crans-Montana, Sofia Goggia e la Nazionale italiana di sci alpino hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle ragazze, dei ragazzi e dei lavoratori che hanno perso la vita la notte di Capodanno. Un gesto di raccoglimento e rispetto, condiviso dall’intera squadra azzurra, per ricordare le vittime e stringersi simbolicamente alle loro famiglie.

