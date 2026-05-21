giovedì 21 maggio 2026

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Campione d’Italia: una poltrona per tre

Stefano Piazza
Stefano Piazza
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A Campione d’Italia sarà una sfida a tre per la carica di sindaco nelle elezioni del 24 e 25 maggio. Le candidature civiche ufficializzate sono quelle di Sergio Aureli con “Sviluppo e solidarietà per Campione”, Luca Frigerio con “Campione rilancia” e Barbara Marchesini con “Marchesini per Campione d’Italia”. In totale sono 28 i candidati al Consiglio comunale.
In studio con Barbara Marchesini.

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