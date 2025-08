Camion salta corsia in A1: tre morti sull’ambulanza, 18 feriti e autostrada in tilt

È di tre morti e 18 feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto sull’A1 tra Arezzo e Valdarno, quando un camion ha improvvisamente saltato la carreggiata, travolgendo tutto ciò che trovava di fronte. Le vittime viaggiavano a bordo di un’ambulanza, coinvolta nello schianto insieme a tre auto e un caravan, oltre al mezzo pesante.

Secondo il 118, tra i feriti uno è in codice rosso, quattro in codice giallo e dieci in verde. La macchina dei soccorsi si è mossa in pochi minuti con elisoccorso Pegaso 1 e 2, automedica, auto-infermieristica, vigili del fuoco e forze dell’ordine. È stato attivato il protocollo maxiemergenza, con chiusura totale del tratto autostradale e code fino a sei chilometri in entrambe le direzioni.

Autostrade per l’Italia ha segnalato cinque chilometri di coda verso Firenze, con uscita obbligatoria ad Arezzo e rallentamenti fino a Monte San Savino. In direzione Roma la circolazione è stata deviata a Valdarno, dove si sono formati sei chilometri di coda a partire da Incisa. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto, ma secondo le prime informazioni la perdita di controllo del camion avrebbe innescato la carambola fatale.