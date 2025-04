È uno dei favoriti per il Pallone d’oro e sta giocando una stagione straordinaria, ma sabato sera Raphinha ha perso la testa. Alla fine della partita pareggiata dal Barcellona con il Real Betis il brasiliano era furibondo con l’arbitro. Come si vede dal video non sono serviti i tentativi di calmarlo del suo allenatore Flick e del compagno Ter Stegen (in borghese) che lo ha spinto letteralmente verso gli spogliatoi. Ci ha provato anche Lewandowski ma senza successo.