Auto travolge 5 pedoni lungo la statale nel Varesotto, morta 17enne

Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 di domenica 7 giugno 2026 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un’auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo l’adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. “Una tragedia che ha colpito la nostra comunità”, ha detto il sindaco di Maccagno, Ivan Vargiu.