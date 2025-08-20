Allarme al Terminal 1 di Malpensa: martello e incendio, area evacuata

Attimi di caos questa mattina all’aeroporto di Malpensa, Terminal 1, quando un uomo armato di martello ha distrutto alcuni schermi informativi nella zona arrivi. Subito dopo ha dato fuoco a un cestino della spazzatura, facendo scattare l’allarme antincendio. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e procedendo all’evacuazione parziale del terminal. I voli non risultano al momento cancellati, ma sono possibili ritardi nelle procedure di imbarco e nei collegamenti. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi del gesto.
