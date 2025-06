Air India, un passeggero sullo stesso velivolo precipitato: “Qui non funziona nulla”

“Qui non funziona nulla”. È quanto si sente dire in un video girato da un passeggero a bordo del Boeing dell’Air India, poi tragicamente precipitato. Le immagini, registrate poco prima del decollo da Delhi, mostrano le condizioni critiche all’interno dell’aereo: l’aria condizionata era fuori uso, così come i monitor dei sedili, le luci e persino il pulsante per chiamare l’equipaggio. “Molti considerano questa compagnia una delle peggiori al mondo”, commentava il ragazzo nel filmato. Lo stesso volo, dopo alcune ore, è ripartito verso Londra ma è precipitato in cinque minuti.

Carrello, flap, slat, motori… Ecco che cosa non ha funzionato al decollo