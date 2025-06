Air India precipitato, il video del momento del decollo

È il 12 giugno, ore 13:38 locali. Le immagini trasmesse sullo schermo mostrano il volo Air India 171 mentre si trova sulla pista dell’aeroporto di Ahmedabad. Si vede chiaramente la fase di rullaggio, poi il decollo: l’aereo si alza in volo, ma dopo pochi secondi perde quota visibilmente fino a schiantarsi contro le abitazioni vicine. Tutto accade in meno di un minuto.

Sono gli ultimi, drammatici istanti del velivolo precipitato in India, un disastro che ha provocato la morte di oltre 200 persone. A bordo si trovavano 242 tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Tra le vittime anche diversi residenti del vicino studentato, colpito dall’impatto.

Carrello, flap, slat, motori… Ecco che cosa non ha funzionato al decollo