11 settembre: gli aerei contro le Torri Gemelle

È la mattina dell’11 settembre 2001 a New York. La quiete della metropoli americana viene rotta da un boato. Nessuno capisce cosa sia successo ma un incendio si sta sviluppando all’interno di una delle Torri Gemelle, il World Trade Center, cuore, simbolo del mondo economico e finanziario. Pochi minuti dopo però un primo video amatoriale spiega l’accaduto. Mostra infatti un aereo di linea schiantarsi volontariamente contro la Torre. A quel punto tutte le televisioni Usa e, di conseguenza, del mondo intero si collegano e mostrano in diretta lo schianto del secondo aereo contro l’altra Torre.

Dopo questi attacchi le Torri Gemelle crolleranno a terra, sbriciolandosi. Moriranno migliaia di persone. È l’inizio dell’attacco agli Stati Uniti degli uomini di Al Qaeda. Un episodio che condizionerà la storia del mondo per anni ed anni.

Altri aerei dirottati dai terroristi si schianteranno a Washington, più precisamente al pentagono. L’ultimo aereo, il quarto, diventa a suo modo famoso. Si tratta del volo United 93. I passeggeri segnalano il dirottamento del loro volo ed, informati dai parenti su quanto accaduto a New York si ribellano ai terroristi. L’aereo si schianta nelle campagne del Pennsilvanya. Lo United 93 doveva schiantarsi contro la Casa Bianca.