La storia del profumo Do Son raccontata in un cortometraggio

Dalla sua creazione, Diptyque celebra il profumo Do Son con inventiva e creatività, sempre e comunque. Omaggiato lo scorso anno con un libro firmato dal fotografo Tim Walker, Do Son si presenta ora attraverso una nuova modalità creativa, in un nuovo ambito espressivo. Dal Vietnam a Parigi, dal ricordo alla fragranza, dall’illustrazione all’animazione, l’iconico profumo di Diptyque continua ad alimentare fantasie e collaborazioni artistiche.

A diciotto anni dalla sua creazione, con una storia già così ricca di immagini e di visioni, Do Son inizia un altro capitolo:in movimento, a colori e in musica, celebrando il disegno, passione inscindibile dall’identità della Maison, in un’espressione nuova, dinamica, uni-versale e cinematografica: il film d’animazione, impareggiabile mezzo per evocare sensazioni e impressioni con emozione.

Ispirato da un ricordo d’infanzia di uno dei tre fondatori di Diptyque e dai profumi della città costiera vietnamita da cui prende nome, Do Son si racconta quest’anno attraverso un cortometraggio d’animazione realizzato dal giovane studio parigino Werlen Meyer, conosciuto per la collaborazione con Wes Anderson e Stromae. Associando illustrazioni e disegni al tratto, caratteristica tipica dei paesaggi dei profumi Diptyque, il film è inoltre corredato dalla musica di James Blake, pluripremiato autore-compositore e interprete britannico.