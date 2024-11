Panorama on the road: Intervista a Carmine Cicala

L'Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata parla a Panorama.it di export, Made in Italy e dell'eventualità dell'aumento dei dazi annunciato da Trump. “L’export e l’agroalimentare della Basilicata rappresentano un comparto primario per la nostra regione. Non mi preoccupano le politiche annunciate da Trump perché l’Italia e la Basilicata hanno quel qualcosa in più: il Made in Italy. Dobbiamo continuare a investire nella qualità del nostro prodotto”.