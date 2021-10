Vidal ubriaco  prima di Inter-Genoa: il video diventa virale

Serata folle per il centrocampista cileno Arturo Vidal, ripreso in questo video in condizioni senz'altro poco lucide mentre si rotola sul bagagliaio di una Ferrari. L'episodio risale al 18 agosto scorso, per la precisione tre giorni prima dell'esordio in campionato contro il Genoa (partita in cui Vidal segnò anche il terzo gol del 4-0 finale). Secondo quanto è emerso l'Inter era già a conoscenza dell'accaduto e avrebbe già affrontato la questione col giocatore, non di certo nuovo a simili episodi.

