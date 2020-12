Ennesimo monopattino elettrico avvistato in autostrada. Questa volta all'uscita dell'A4 di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Il camionista che riprende la scena è scioccato e non riesce a credere ai suoi occhi. L'uomo se ne va in giro tranquillo, come se fosse la cosa più normale al mondo: supera il casello e non si ferma.

