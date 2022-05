Nel giorno della festa del Giorno della Vittoria russa contro il nazismo oltre all'immensa parata sulla Piazza Rossa in altre parti del mondo i diplomatici di Mosca hanno cercato di festeggiare con alcune manifestazioni. Non sono però mancate le forme di protesta.A Varsavia ad esempio l'ambasciatore è stato colpito con della vernice rossa mentre si recava al cimitero per onorare i caduti della seconda guerra mondiale.