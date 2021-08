Questo video postato su Twitter mostra il momento esatto in cui un fulmine colpisce il One World Trade Center di New York, nell'istante in cui l'Uragano Henri sta per abbattersi nella zona nord-est degli Stati Uniti. La tempesta ha già provocato ingenti danni in diversi stati e si prevedono altre inondazioni nelle prossime ore.

