Ucraina, i feriti tra le macerie del ristorante distrutto dai russi a Kramatorsk | video

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso intorno alle macerie degli edifici danneggiati per trovare eventuali persone rimaste sepolte in un ristorante di Kramatorsk dopo l'attacco missilistico russo. Almeno dieci persone sono state uccise e 61 sono state ferite. Tra i morti ci sono anche tre bambini. Secondo un giornalista belga ascoltato da BBC che si trova sul campo, all’interno del ristorante c’erano circa 80 persone nel momento dell’esplosione. Kramatorsk si trova nella parte della regione di Donetsk controllata dall’esercito ucraino, ma è vicina alle aree occupate dai russi.