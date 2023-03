Ucraina, militare ucraino a passeggio per Bakhmut dimostra che non è ancora territorio di Mosca | video

Da giorni Bakhmut è il centro della guerra tra Russia ed Ucraina che si stanno contendendo il controllo della città. Una battaglia violenta con i cittadini che vengono evacuati uno per uno e che vede però Mosca non essere riuscita a conquistarla per intero. La parte occidentale infatti è ancora nelle mani di Kiev come dimostra questo video girato oggi per le strade della città in cui si vede un comandante dell'esercito passeggiare in mezzo a strade deserte e rovine di palazzi e case distrutti