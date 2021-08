Modena, turisti tedeschi ballano nudi sull'auto dei carabinieri | video

Due giovani turisti tedeschi sono stati arrestati domenica sera nei pressi di Maranello a Fiorano, nel Modenese, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti a offendere. I due, un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 28 anni, si trovavano in strada completamente nudi ed in evidente stadio di alterazione psicofisica. Secondo quanto riportato, i due dopo essere stati fermati sarebbero saliti sull'auto dei carabinieri, saltandoci sopra, danneggiandolo ed opponendo resistenza. I due sono stati fermati con spray al peperoncino. Prima trasportati presso l'ospedale di Sassuolo, dove sono rimasti fino alle prime ore di ieri mattina, sono stati poi trattenuti nelle camere di sicurezza dell'Arma a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, e verranno giudicati con rito direttissimo nella giornata di oggi.

