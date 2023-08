Travis Scott, persone del pubblico usano spray al peperoncino al concerto a Roma | video

Al concerto di Travis Scott di lunedì 7 agosto al Circo Massimo a Roma decine di fan del rapper statunitense si accalcano per scavalcare le transenne e fuggire dai fumogeni dello spray al peperoncino spruzzato da alcuni individui nella folla. Una sessantina di persone sono rimaste intossicate ieri sera durante il concerto, lamentando sui social bruciore agli occhi e lacrimazione. Con gli occhi rossi e la gola irritata si sono presentate dai sanitari presenti sul posto per l'evento ma non hanno riportato ulteriori conseguenze per la salute. Alcuni raccontano di essersi sentiti schiacciati mentre altri scavalcavano le transenne per allontanarsi. Erano presenti 60mila persone al concerto.