Tornado e violenti temporali a Catania, i danni nelle vie del centro | video

Emergenza maltempo a Catania. Un forte tornado si è abbattuto in queste ore sulla città. Tantissimi i danni registrati, tra edifici danneggiati, alberi sradicati e lampioni caduti. Il filmato mostra l'enorme fiume d'acqua che si è concentrato nelle vie del centro e che si è creato a seguito dei violenti temporali registrati nella zona in queste ore. "Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza" si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale del Comune di Catania.

