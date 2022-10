Tifoso dell'Inter aggredito al Franchi perché gioisce al gol I video

E' stata una serata ad alta tensione quella dello stadio Franchi. L'Inter ha vinto in extremis la sfida con la Fiorentina e sugli spalto, immortalato dal cellulare di un tifoso, è andata in scena l'aggressione a un supporter in maglia nerazzurra colpevole di aver festeggiato la rete della sua squadra del cuore. L'uomo è stato raggiunto da alcuni energumeni, spintonato e colpito con alcuni pugni mentre intorno si sono udite grida dei presenti (nessuno è intervenuto per difenderlo e mettere fine all'aggressione): "Buttalo da basso". Una vergogna che ha fatto il giro del web. Purtroppo non una scena inedita negli stadi italiani e in quello di Firenze pure; a inizio stagione a lamentarsi per gli insulti ripetuti dalla tribuna era stato Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che poi aveva reagito prendendosela con l'autore. Dalla Fiorentina era arrivata la precisazione piccata del presidente Commisso, contrariato dalla denuncia di Spalletti (video tratto da Twitter)