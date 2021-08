Giappone, tifone spazza via l'iconica opera d'arte di Yayoi Kusama | video

L'iconica zucca a pois di Yayoi Kusama, simbolo della città di Naoshima, è stata letteralmente spazzata via dall'arrivo del tifone Lupit. L'iconica scultura, ormai divenuta celebre in tutto il mondo, si mostra in questo video postato sui social riversa in riva al mare mentre sta per essere trascinata nuovamente dalle forti correnti. Le zucche di Kusama e le altre decine di visionarie installazioni sparse per l'isola avevano reso Naoshima una vera e propria grande opera d'arte.

