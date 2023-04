Texas, grosso incendio in un allevamento: morte 18mila mucche | video

Negli Stati Uniti circa 18mila mucche da latte sono morte a causa di una violentissima esplosione che si è sviluppata lunedì sera alla South Fork Dairy Farm, un’azienda casearia vicino alla cittadina di Dimmitt, nel nord del Texas. L'incendio ha causato quello che i media americani descrivono come il peggior massacro di animali di sempre, almeno nel Paese.

La causa dell'esplosione e del successivo rogo non è stata ancora accertata, ma gli investigatori sospettano che l'incidente sia stato provocato dal surriscaldamento di un macchinario per l'aspirazione dello stallatico. Una dipendente dell'azienda, rimasta intrappolata in un locale per la mungitura, ha riportato ferite gravi ed è stata elitrasportata in ospedale.