Terremoto in Turchia e Siria; suoni e immagini al momento della scossa | video

Sono davvero terribili queste immagini, girate in Turchia durante la scossa di magnitudo 7.9 che ha devastato parte del paese e parte della vicina Siria. In particolare questo terremoto che ha avuto un epicentro molto vicino alla superficie e non in profondità ha creato suoni e flash davvero terrificanti, amplificati anche dalle scosse di corrente legate alle rotture dei vari tralicci