Terremoto in Australia, edifici distrutti a Melbourne | video

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Melbourne, in Australia, ed in molte altre zone adiacenti. Centinaia le persone scese in strada in preda al panico. Il video mostra i danni causati dal violento sisma che ha fatto crollare parzialmente alcuni edifici della città. Il terremoto e' stato avvertito anche a Sydney, nella regione del New South Wales. Ci sono segnalazioni di danni a edifici anche nello stato del Victoria.

Guarda tutti i video

Canarie, il vulcano Cumbre Vieja si risveglia dopo 50 anni | video Uno dei vulcani del parco nazionale di Cumbre Vieja, sull'isola di La ...

Messico, le luci sismiche illuminano il cielo durante il terremoto | video Uno spettacolo inusuale quanto affascinante quello che ha colpito Città del Messico ...