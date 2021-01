La telefonata di Trump in cui chiede il ricalcolo dei voti in Georgia | video

«Servono 11 mila voti». Sta facendo discutere l'audio pubblicato dal Washington Post di un pezzo di telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il segretario di Stato della Georgia, Bran Raffensperger: Trump chiede di ricalcolare a suo favore i voti delle elezioni presidenziali, cercando abbastanza voti per poter ribaltare il risultato di Joe Biden. Nell'audio si sente Trump minacciare Raffensperger se non avesse soddisfatto la sua richiesta con conseguenze penali non ben precisate.

Guarda tutti i video

Trump Ricandidatura None

Trump Banconote Messa None