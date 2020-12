Molti danni a causa del maltempo in Australia, dove i residenti erano in attesa di evacuazione. Alcune zone sono state inondate dalla pioggia e le coste sono state colpite da onde pericolose, con forti raffiche di vento. Nel video si vedono diverse persone avventurarsi nella spuma creatasi anche per l'nquinamento e giocare con le bolle.

