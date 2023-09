Sparatoria a Rotterdam, dentro l'ospedale universitario | video

Almeno due sparatorie a Rotterdam hanno causato diverse vittime in una sparatoria compiuta all'interno dell'ospedale di Rotterdam. Secondo le prime ricostruzioni la polizia olandese ha arrestato almeno una persona. Secondo il quotidiano De Telegraaf, che cita fonti delle forze dell'ordine, "diverse persone sono rimaste uccise". La sparatoria è iniziata in un'abitazione e proseguita in un vicino centro medico. Ad aprire il fuoco con una pistola è stato un uomo che indossava abiti militari che è stato arrestato sul tetto dell'ospedale nella zona dell'eliporto.