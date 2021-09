SpaceX, lancio di Falcon 9: il primo volo spaziale con solo civili a bordo | video

Sono quattro i cittadini a bordo del razzo SpaceX di Elon Musk decollato intorno alle 2 di notte (ora italiana) del 16 settembre: l'imprenditore miliardario Jared Isaacman (comandante e finanziatore della spedizione), il medico Hayley Arceneaux, la divulgatrice Sian Proctor (selezionata fra gli utenti di un servizio di e-commerce) e l'ingegnere aerospaziale Chris Sembroski (scelto tra i donatori di una raccolta fondi per beneficienza). Il razzo è decollato dal Kennedy Space Center in Florida per una missione di tre giorni in orbita intorno alla Terra, a un'altezza di 575 chilometri, ben oltre la Stazione spaziale internazionale.

Guarda tutti i video

Razzo-esplosione-spacex None

Spacex-esplosione-prototipo None