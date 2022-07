Shinzo Abe vittima di un attentato. Il momento degli spari | video

Ecco il momento in cui un giovane si avvicina all'ex premier giapponese, Shinzo Abe e lo colpisce con alcuni colpi di pistola. Siamo a Nara dove Abe stava tenendo un comizio. L'ex premier si subito accasciato a terra con ferite profonde in pieno petto. Subito soccorso è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Secondo la tv giapponese non dà alcun segnale di vita. L'attentatore, un giovane tra i 30 ed i 40 anni, è stato subito fermato.