Samantha Cristoforetti partita a bordo del razzo di SpaceX | Video

Samantha Cristoforetti torna in orbita per la Missione Minerva. Questa mattina il razzo Falcon9 di SpaceX si è levato da terra per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con a bordo il comandante Kjell Lindgren, il pilota Bob Hines, la specialista di missione Jessica Watkins e l'astronauta ESA Samantha Cristoforetti. L'aggancio alla Stazione Spaziale è previsto intorno alle 02:15 di questa notte. Per AstroSamantha questa è la seconda missione spaziale, dopo Futura del 2014-2015.

