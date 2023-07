Incubo a Malpensa; passeggeri bloccati per ore senz'aria condizionata tra malori e attacchi di panico | video

Brutta disavventura per i passeggeri a bordo del Malaga Malpensa, il volo Ryanair che ieri 19 luglio doveva decollare alle 10.10 e non è partito prima delle 22, dodici ore dopo. A dozzine i passeggeri rimasti bloccati nella cabina di un aereo senza aria condizionata per tre ore senza possibilità di scendere, mentre fuori ci sono 42 gradi. Per effettuare i controlli, i piloti hanno dovuto spegnere i motori: niente elettricità, niente aria condizionata. E l’aria si è presto fatta irrespirabile.



È stato l’influencer italiano Marco Ferrero, conosciuto con lo pseudonimo Iconize, a riprendere le difficoltà a bordo del velivolo che è stato fermato per un problema quando era ormai pronto sulla pista. «Ci hanno fatto scendere solo dopo che hanno visto che la gente stava davvero male», denuncia Ferrero, «hanno portato le persone allo sfinimento, è arrivata l’ambulanza, c’è gente che è svenuta e chi ha avuto attacchi di panico».

Sulla vicenda è intervenuto Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’associazione a tutela dei consumatori Codici: «Chiederemo conto a Ryanair di quanto accaduto perché quello che è successo non può essere archiviato come un semplice imprevisto. Non ci riferiamo soltanto al ritardo, ma anche al trattamento riservato ai passeggeri, rinchiusi per ore in un aereo con temperature torride tra mancamenti ed attacchi di panico».