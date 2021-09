Roma, branco di cinghiali in via Trionfale | video

Mamma, papa e cuccioli: un'intera famiglia di cinghiali a passeggio per le vie del centro di Roma. É accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17:00 in via Trionfale. I passanti increduli si fermano a fare foto e a filmare il bizzarro evento, ma la realtà è che ormai c'è poco da essere sorpresi: la situazione a Roma sembra ormai esser diventata ingestibile. Scene come questa sono all'ordine del giorno. Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, denuncia l'accaduto sui social e scrive, taggando Virginia Raggi e Nicola Zingaretti: "I cinghiali a Roma rappresentano una vera emergenza. Non pensate sia arrivato il momento di sedervi ad un tavolo ed affrontare la questione?"

