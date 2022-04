Roma, carabiniere alle prese con un roditore | Video

Il video, pubblicato sulla pagina Instagram "Welcome to Favelas", riprende le gesta di un carabiniere che tenta di mettere in fuga un roditore selvatico, in zona Prati a Roma.

Il ratto in transito sulla carreggiata, nonostante il manganello del carabiniere, non si è dato alla fuga ed è rimasto nella sua posizione, incurante della situazione.

