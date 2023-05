Emergenza maltempo in Emilia Romagna, le immagini viste dall'elicottero dei carabinieri | video

Ancora allagamenti ed evacuazioni, un incubo che sembra non avere fine in Emilia-Romagna. Il video mostra i fiumi esondati e la cittàdi Ravenna invasa dall'acqua. E' una corsa contro il tempo per tentare di riparare argini che continuano a rompersi, mentre la terra si sgretola in Appennino. Per i deceduti nel territorio ravennate sono stati aperti fascicoli in Procura. Gli sfollati salgono a 15mila. E si moltiplicano gli appelli dei sindaci: «Abbiamo bisogno di tutto».