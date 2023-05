Prigozhin, capo Wagner contro il Cremlino: «Dove sono le munizioni?» | video

Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, sostenuto dal Cremlino, condivide questo filmato di cadaveri dei suoi mercenari a Bakhmut e chiede alla leadership militare russa di fornire più munizioni. Prigozhi: «Dove sono le fottute bombe! Guardatele, puttane! (...) ti siedi in club costosi (...) i tuoi figli fanno video su YouTube (...) pensi di avere il diritto di disporre delle loro vite [di combattenti di Wagner] (...) sono venuti qui come volontari e sono morti perché tu potessi rimpinzarti i tuoi uffici». Il video, diffuso su Telegram, mostra dozzine di soldati morti durante i combattimenti in Ucraina.



In particolare le accuse del responsabile del gruppo Wagner sono rivolte al capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov e al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. E a loro imputa il destino crudele dei suoi soldati, che sarebbero deceduti sotto il fuoco nemico il 4 maggio.