La sfuriata dell'allenatore dell'Olbia calcio negli spogliatoi dopo la sconfitta | Video

L'Olbia Calcio ha pubblicato sui suoi social un video che mostra la sfuriata negli spogliatoi dell'allenatore Max Canzi dopo una sconfitta subita nel girone d'andata del campionato. Il filmato è stato pubblicato in risposta ad un'altra sfuriata, quella del tecnico della Roma negli spogliatoi del Meazza, fatta nel giorno della sconfitta 2-0 in Coppa Italia con l'Inter. Mourinho, infatti, avrebbe urlato ai suoi giocatori queste parole: "Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio." Da qui il video di risposta dell'Olbia con tanto di dedica.

Credit: Olbia Calcio





