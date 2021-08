Nubifragio a Roma, strade allagate e traffico in tilt | video

Un violento temporale si è abbattuto ieri sulla Capitale nelle prime ore pomeridiane. Oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco accorsi per soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati per gli allagamenti e i disagi causati dagli alberi caduti. Problemi anche nel tratto urbano della A24 con code causa straripamenti tra via Fiorentini e la Tangenziale Est. L'acqua ha invaso le strada anche in via Prenestina dove è crollato il tetto di un'azienda agricola. Evacuate le tre famiglie che abitavano nella struttura.

