Novara, incendio nell'azienda chimica Kemi | video

Allarme a Novara e dintorni per l'incendio scoppiato nell'azienda chimica Kemi, che tratta solventi chimici, nell'area industriale di San Pietro Mosezzo. «Il rogo è praticamente domato», fa sapere il comandante della Polizia Locale di Novara. Nell'azienda chimica lavoravano una cinquantina di persone, quando è divampato l'incendio ce n'era una trentina, tutti sono riusciti a mettersi in salvo.

La densa coltre di fumo nero ha oscurato il cielo per ore ed ore creando forte preoccupazione.

Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, aveva invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa , «se non strettamente necessario». «Non hanno evidenziato situazioni di pericolo», intanto, i primissimi rilievi effettuati da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nell'area attorno all'incendio dell'azienda. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute due squadre di Arpa, una da Vercelli e una da Novara, che stanno valutando gli impatti nelle matrici acqua e atmosfera.