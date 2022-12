New York, ristorante Hoak ghiacciato dalla neve | video

Una massiccia tempesta invernale si sta abbattendo su gran parte degli Stati Uniti. Gli automobilisti sono stati avvertiti di non percorrere le strade a causa della mancanza di visibilità. Il ristorante Hoak di Amburgo a New York è stato completamente ghiacciato e la scena è talmente surreale che sembra un castello di ghiaccio.

Oltre 200.000 persone senza corrente né riscaldamento e città devastate come fossero delle "zone di guerra". Al momento sono stati contanti 50 morti. Buffalo e lo stato di New York sono le aree più colpite con 30 morti, per la maggior parte persone rimaste intrappolate all'interno delle loro auto.