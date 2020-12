Nessun distanziamento anti Covid sul volo Cagliari-Roma di Alitalia | video

Altro che distanziamento. Questo video girato da una passeggera allibita per quanto stesse accadendo mostra la situazione, anzi, la sistemazione dei presenti sul volo Cagliari-Roma. Come si vede tutti i posti sono occupati e i passeggeri sono seduti uno vicino all'altro, senza alcun tipo di distanziamento. A differenza dei treni e degli altri mezzi di trasporto, sugli aerei non è garantito il distanziamento, perciò è importante rispettare le norme igieniche per evitare il contagio. Quindi cambiare la mascherina ogni 4 ore e disinfettare spesso le mani...e sperare che quello di fianco non inizi a starnutire!

Tutto questo però appare strano se confrontato con le norme ed i divieti imposti dal Governo che ad esempio vuole vietare persino il pranzo di Natale in famiglia perché considerato luogo a rischio. E l'aereo invece tutto bene?

