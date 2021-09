Napoli, rissa all'ospedale Pellegrini | video

Un altro episodio di violenza in un ospedale napoletano: stavolta è toccato al Pellegrini, dove è scoppiata una rissa nel cortile della struttura. Già in passato si sono registrati aggressioni e sparatorie proprio in quell'ospedale. "Gli ospedali oramai sono teatro costante di ogni genere di azione criminale e violenta con soggetti spesso legati alla criminalità che addirittura come è successo in passato sparano nei pronto soccorso o li devastano proprio come è già successo al Pellegrini. I pronto soccorso della nostra città vanno militarizzati, non c'è alternativa. La situazione è palesemente fuori controllo. È vero che bisogna recuperare il salvabile ma è necessaria assolutamente anche un minimo di rigida repressione" scrive su Facebook il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

