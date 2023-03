Napoli-Eintracht, scontri tra tifosi in centro città | video

Violenti scontri tra le tifoserie e le forse dell'ordine a Napoli prima della partita Napoli-Eintracht. Sono circa 400 gli ultras tedeschi – senza biglietto – giunti nella città partenopea nonostante il divieto per i residenti a Francoforte di assistere alla partita in programma questa sera allo Stadio Maradona. Poco dopo le ore 16.30 in piazza del Gesù, nel pieno centro storico, sono arrivati i tifosi del Napoli che hanno letteralmente accerchiato quelli tedeschi dell'Eintracht Francoforte, da qualche ora stipati nella piazza delle due chiese, dopo aver percorso mezza città, dal lungomare alla zona dei Decumani.

Scene di vera e propria guerriglia urbana quelle che si sono viste pochi minuti fa tra piazza del Gesù, calata Trinità Maggiore e via Monteoliveto: decine e decine di tifosi del Napoli hanno cercato di entrare in contatto con quelli dell'Eintracht e si sono scontrati con gli agenti della Polizia di Stato che erano lì ad osservarli. Gli scontri si sono verificati in presenza dei numerosi passanti e dei commercianti che si trovavano a passare per il centro storico in quel momento, che si sono dati alla fuga terrorizzati o si sono asserragliati nei negozi.