Napoli, assembramenti fuori dal San Paolo per l'addio a Maradona | video

Centinaia di persone assembrate davanti al San Paolo di Napoli per dire addio all'amato campione Armando Maradona. Una catena di fumogeni rossi ha circondato lo stadio: è partito il coro: "Diego, Diego", seguita dallo storico "Ho visto Maradona". Oltre al fatto che ogni tipo di assembramento è vietato, nessuno ha rispettato le distanze di sicurezza. Nel video si nota come non tutti indossino la mascherina sopra il naso. Non a caso le partite si svolgono a porte chiuse e i tifosi possono seguirle solo da casa.

