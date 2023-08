Droni ucraini colpiscono padiglione dell'Expo nel centro di Mosca | video

Il tetto dell'ottavo padiglione dell'Expo nel centro di Mosca è stato parzialmente danneggiato dall'attacco dei droni ucraini. Per precauzione ieri sera sono stati chiusi tutti gli aeroporti di Mosca. Le limitazioni ai voli erano in vigore negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovskiy. Uno degli aerei programmati per atterrare a Mosca, ha dovuto dirottare a Minsk. Lo riferiscono i media russi.