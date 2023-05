Droni ucraini colpiscono la raffineria russa a Krasnodar | video

Nella regione russa di Krasnodar un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino nella raffineria di petrolio Afipsky. Lo ha affermato il governatore regionale Veniamin Kondratyev, secondo le informazioni preliminari, l’incidente sarebbe stato causato dall’attacco di un drone. “«Uno degli impianti per la distillazione del petrolio greggio è in fiamme. La causa preliminare è un attacco da parte di un drone (…) Non ci sono vittime», ha scritto il governatore su Telegram. Kondratyev ha informato in seguito che l’incendio è già stato spento.

A seguito di un bombardamento notturno effettuato dalle forze ucraine nella regione russa di Belgorod, nel distretto di Shebekino sono 4 le persone rimaste ferite. «La situazione a Shebekino sta peggiorando. Di notte, più precisamente, alle 3:15 (ore locali), la città ha subito un attacco massiccio. Quattro persone sono rimaste ferite (…) due sono state prontamente ricoverati nell’ospedale di Belgorod», si legge nel messaggio di Gladkov su Telegram. Il governatore ha inoltre aggiunto che il bombardamento ha danneggiato otto condomini e quattro abitazioni private, una scuola e due sedi amministrative, nonché 12 auto. Un negozio è stato completamente distrutto a seguito del bombardamento.