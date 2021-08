Messico, sparatoria durante una partita: 3 morti | video

Attimi di paura a Santa Ana del Conde, in Messico, quando durante una partita di calcio un uomo armato di Kalashnikov è entrato in campo imbracciando un AK-47. L'uomo ha iniziato a sparare all'impazzata tra la folla, riuscendo ad uccidere tre persone. Stando a quanto riportato dai media locali, la sparatoria avrebbe provocato altri feriti. Due tra le tre vittime sono già state identificate: uno di loro è stato identificato come Erick Vega, cantante e leader della band 'La Sencillita', mentre la seconda vittima è stata identificata come Hugo, padre di due figli e panettiere.

