Maltempo Riccione: Torrente Marano esondato

C'è grande preoccupazione anche nel Riminese per la nuova ondata di maltempo che sta coinvolgendo diverse regioni d'Italia e in particolare la Romagna. La situazione più preoccupante al momento è quella ai confini da Rimini e Riccione, in particolare perché si aspetta la piena del torrente Marano. Al momento tutti i sottopassi e ponti della città sono regolarmente aperti e percorribili. I corsi d’acqua, in particolare il Torrente Marano, sono prossimi alla piena ma la situazione è ancora sotto controllo. Il livello della marea al porto si è alzato però non è ancora arrivato a lambire le barriere di sacchi protettive. Tra gli osservati speciali anche il torrente Ausa a Rimini. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa per «criticità idraulica e idrogeologica», oltre che gialla per mareggiate. Attualmente la Prefettura di Rimini ha attivato il Centro coordinamento soccorsi e la Protezione civile monitora costantemente la situazione anche con delle squadre di volontari direttamente sul territorio (video tratto da Twitter)